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Серийный похититель велосипедов предстанет перед судом

Елена Самойлова
Происшествия
Серийный похититель велосипедов предстанет перед судом
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Сапроново Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего обвиняемого в серии краж велосипедов. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник проникал в помещения для хранения вещей в подъездах многоэтажек в деревне Сапроново. Оттуда он похищал велосипеды. Таким образом он совершил две кражи.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали вблизи скупок в городе Видное, куда он сдавал велосипеды.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Петрова добавила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу.

Накануне, 20 июня, стало известно о еще одной краже — злоумышленник украл подростковый велосипед за 26 тысяч рублей.

Подмосковье Велосипеды Видное
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