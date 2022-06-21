Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кардиолог назвал пять способов снизить давление без таблеток

Анна Михалюк
Общество
Кардиолог назвал пять способов снизить давление без таблеток
Фото: Pexels

Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о способах снижения давления без таблеток.

При этом врач подчеркнул, что при поставленном диагнозе без правильной медикаментозной терапии бороться с заболеванием невозможно.

— Каждый второй россиянин страдает от гипертонии, но не каждый знает об этом: только 23 процента контролируют свое артериальное давление. Первое, что нужно предпринять, чтобы справиться с гипертонией, — снизить вес. Избыточный вес можно определить по размеру окружности талии: у мужчин это более 102 сантиметров, а у женщин — более 88. Каждый килограмм потерянного веса снижает давление на одну единицу. По эффективности это сопоставимо с работой лекарственного препарата. Экстремально снижать вес при этом нельзя, нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй способ исходит из первого: для эффективного снижения давления необходимо придерживаться основ правильного питания и сократить потребление соли. Объем циркулирующей крови из-за соли увеличивается, что провоцирует повышение давления. Врач рекомендует на несколько недель совсем отказаться от соли, чтобы наладить свои вкусовые привычки, и придерживаться средиземноморской системы питания.

Третье, что необходимо для нормализации давления, — физическая активность. При занятиях спортом сосуды расширяются, кровь по ним проходит лучше, обогащается кислородом, а давление снижается. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует минимум 150 минут физической активности в неделю.

Четвертый способ борьбы с гипертонией — снижение уровня стресса, а пятый — ограничение алкоголя.

Кандидат медицинских наук, медицинский консультант Екатерина Гергесова назвала характерные симптомы заболеваний щитовидной железы. Главные из них — постоянная усталость, сонливость, резкий набор или снижение веса.

Здоровье гипертония Кардиологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Почему киношникам стыдно быть патриотами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте