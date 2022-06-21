Кардиолог назвал пять способов снизить давление без таблеток

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Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о способах снижения давления без таблеток.

При этом врач подчеркнул, что при поставленном диагнозе без правильной медикаментозной терапии бороться с заболеванием невозможно.

— Каждый второй россиянин страдает от гипертонии, но не каждый знает об этом: только 23 процента контролируют свое артериальное давление. Первое, что нужно предпринять, чтобы справиться с гипертонией, — снизить вес. Избыточный вес можно определить по размеру окружности талии: у мужчин это более 102 сантиметров, а у женщин — более 88. Каждый килограмм потерянного веса снижает давление на одну единицу. По эффективности это сопоставимо с работой лекарственного препарата. Экстремально снижать вес при этом нельзя, нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй способ исходит из первого: для эффективного снижения давления необходимо придерживаться основ правильного питания и сократить потребление соли. Объем циркулирующей крови из-за соли увеличивается, что провоцирует повышение давления. Врач рекомендует на несколько недель совсем отказаться от соли, чтобы наладить свои вкусовые привычки, и придерживаться средиземноморской системы питания.

Третье, что необходимо для нормализации давления, — физическая активность. При занятиях спортом сосуды расширяются, кровь по ним проходит лучше, обогащается кислородом, а давление снижается. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует минимум 150 минут физической активности в неделю.

Четвертый способ борьбы с гипертонией — снижение уровня стресса, а пятый — ограничение алкоголя.

Кандидат медицинских наук, медицинский консультант Екатерина Гергесова назвала характерные симптомы заболеваний щитовидной железы. Главные из них — постоянная усталость, сонливость, резкий набор или снижение веса.