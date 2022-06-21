Врач перечислила первые симптомы болезней щитовидной железы

Фото: depositphotos

Кандидат медицинских наук, медицинский консультант Екатерина Гергесова назвала характерные признаки заболеваний щитовидный железы.

По ее словам, ранние симптомы данного недуга схожи с другими расстройствами. Так, в числе самых распространенных заболеваний щитовидки — гипотиреоз и гипертиреоз. При первом случае расстройство вызвано нехваткой гормонов, которая приводит к появлению большого количества различных симптомов.

— В их число входят апатия, слабость, сонливость, отечность, набор веса при прежнем питании и физической активности, снижение артериального давления, сухость кожи, ломкость волос, брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений, нарушения менструального цикла у женщин, — отметила Гергесова.

В свою очередь гипертиреоз — заболеванием, для которого характерна повышенная выработка гормонов. Поэтому симптомы будут противоположные — жар, потливость, повышенное давление, раздражительность, потеря веса и тремор в конечностях, пишет Общественная Служба Новостей.

Ученый-токсиколог, врач Михаил Кутушов рассказал о губительном влиянии голодания и дефицита витаминов на здоровье щитовидной железы.