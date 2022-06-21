Вильфанд пообещал москвичам 30-градусную жару в выходные

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В эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может повыситься до плюс 31 градуса. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже в пятницу, 24 июня, температура прогнозируется плюс 23–25 градусов, затем она будет значительно увеличиваться, солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от плюс 26 до плюс 31 градуса, что выше нормы примерно на 3–4 градуса, — отметил он.

При этом метеоролог добавил, что ночью температура будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. Горожанам и гостям столицы в связи с высоким уровнем ультрафиолета порекомендовали позаботиться о защите кожи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 21 июня, столица будет находиться под влиянием циклона и его активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице, как уточняется, составит 19 градусов.