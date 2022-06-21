Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Вильфанд пообещал москвичам 30-градусную жару в выходные

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд пообещал москвичам 30-градусную жару в выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может повыситься до плюс 31 градуса. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже в пятницу, 24 июня, температура прогнозируется плюс 23–25 градусов, затем она будет значительно увеличиваться, солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от плюс 26 до плюс 31 градуса, что выше нормы примерно на 3–4 градуса, — отметил он.

При этом метеоролог добавил, что ночью температура будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. Горожанам и гостям столицы в связи с высоким уровнем ультрафиолета порекомендовали позаботиться о защите кожи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 21 июня, столица будет находиться под влиянием циклона и его активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице, как уточняется, составит 19 градусов.

Лето Роман Вильфанд Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Почему киношникам стыдно быть патриотами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте