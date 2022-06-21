Синоптики рассказали о дождливой погоде в столице 21 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во вторник, 21 июня, Москва будет находиться под влиянием циклона и его активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в столице составит 19 градусов, а в Подмосковье — до 20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В течение дня возможны кратковременные летние дожди и повышенная влажность воздуха, что может негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями дыхательной системы, — отметили синоптики.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что разгар лета в Москве наступит в конце июля, а температура начнет расти уже 21 июня. По его словам, самый теплый период в столице обычно наступает 25–30 июля.

В течение рабочей недели жаркая погода не прогнозируется, температура будет около нормы.