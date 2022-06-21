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Таинственная драка произошла в подмосковном Красногорске

Елена Самойлова
Происшествия
Таинственная драка произошла в подмосковном Красногорске
Фото: Pixabay
просторная красногорск Карта всех событий

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Красногорском городского округа. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, около часа ночи в дежурную часть поступила информация о драке у дома на Просторной улице. В конфликте участвовала группа граждан.

Однако когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то не обнаружили там дебоширов. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений по этому поводу тоже не поступало.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося и проводят мероприятия для установления и розыска конфликтующих.

До этого сообщалось, что житель Коломны зарезал двух друзей в ходе пьяной ссоры.

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