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Житель Коломны убил двух друзей в ходе пьяной ссоры

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Коломны убил двух друзей в ходе пьяной ссоры
Фото: Pexels

Житель Коломны убил двух друзей в ходе пьяной ссоры. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 19 июня обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе со своими знакомыми. В какой-то момент товарищи повздорили. Конфликт быстро перерос в драку.

В потасовке мужчину ранили — тогда он разозлился, взял в руки нож и ударил им двоих оппонентов. От полученных травм те скончались на месте.

После случившегося 51-летний мужчина самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».

В ходе допроса он признал вину и рассказал следователю обо всех обстоятельствах совершенного преступления.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об еще одном убийстве стало известно накануне, 20 июня. Злоумышленник зарезал мужчину в центре Москвы и выкинул нож в ливневку.

Позже его задержали и заключили под стражу.

нож Следственный комитет пьяная ссора
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