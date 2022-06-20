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Злоумышленник зарезал мужчину в центре Москвы и выкинул нож в ливневку

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник зарезал мужчину в центре Москвы и выкинул нож в ливневку
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве в центре столицы. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, днем 19 июня около одного из зданий на Кожевнической улице было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями груди. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре после убийства подозреваемого задержали при попытке покинуть Московский регион. Им оказался 55-летний житель Оренбургской области. На допросе он признал вину.

Изучив маршрут его передвижения, следователи обнаружили орудие убийства — нож — в ливневой канализации недалеко от места преступления.

Иванова подчеркнула, что в ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения.

17 июня стало известно, что перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершенном в 1999 году.

нож Следственный комитет Центральный административный округ (ЦАО)
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