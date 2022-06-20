Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве в центре Москвы

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Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

55-летнего жителя Оренбургской области, задержанного по подозрению в убийстве в центре Москвы, заключили под стражу на один месяц и 29 суток. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд города Москвы, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Убийство произошло днем 19 июня 2022 года вблизи здания, расположенного по улице Кожевнической. Полиция обнаружила тело мужчины с признаками насильственной смерти. На его груди была колотая рана, предположительно, от ножа.

Благодаря совместной работе следователей Московского СК и сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан при попытке покинуть Московский регион. В ходе допроса он признал свою вину.

Замоскворецким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

Орудие убийства (нож) было найдено в ливневой канализации вблизи места преступления, сообщает СК в своем Telegram-канале.

Недавно было возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в ТиНАО.