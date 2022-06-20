Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца в мусорке в Новой Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в ТиНАО. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По словам представителей надзорного ведомства, дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Напомним, малыша нашли мертвым в мусорном контейнере на улице Адмирала Корнилова.

В середине апреля произошел похожий инцидент — в камере мусоропровода в одном из жилых домов на Северном бульваре нашли новорожденную девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Представители прокуратуры подтвердили, что малышка жива и госпитализирована в детскую больницу.

Личность матери ребенка установили спустя несколько часов. Что толкнуло женщину так поступить с собственным ребенком — в материале «Вечерней Москвы».