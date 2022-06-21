Эксперт описал самую распространенную схему телефонного мошенничества

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Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов рассказал, по какой схеме мошенники обманывают россиян чаще всего.

По его словам, злоумышленники обманывают граждан, пользуясь двухэтапной схемой.

На первом этапе мошенники втираются в доверие к жертве и выводят ее из состояния равновесия.

Затем перед обманщиками встает новая задача — подружиться со своей жертвой с помощью пугающей или позитивной информации.

— Задача злоумышленника — убедить жертву, что они друзья, что только он может помочь решить проблему, — цитирует специалиста Nation News.

Злоумышленники часто пользуются фишинговыми сайтами для интернет-мошенничества, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Как не попасть в ловушку, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 июня. Как правило, мошенникам нужны логины и пароли аккаунтов, номера и коды безопасности кредитных карт. В данной связи наиболее опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и финансовых организаций, а также компаний, оказывающих государственные услуги.