Москвичей пригласили на выставку «Время и мода» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Москвичей и гостей столицы пригласили на выставку исторических фотографий «Время и мода» на Пушкинской площади. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Посетители фотовыставки увидят известных артистов советского театра и кино, получат возможность рассмотреть, как одевались студенты московских вузов. Также здесь будут представлены «лица» Общесоюзного дома моделей 60-х — 80-х годов и сам знаменитый кутюрье, легенда и первопроходец отечественной моды Вячеслав Зайцев, — говорится в сообщении.

На вышеуказанной выставке, как уточняется, представлено более полутора сотен фотографий. Данное мероприятие проходит в дни фестиваля «Модная столица».

Также стало известно об открытии фотовыставки «Московская медицина: профессия и хобби» в День медицинского работника на Тверском бульваре и в Екатерининском парке. Посетить фотовыставку сможет каждый желающий в течение месяца. На стендах представлены фотографии врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи.