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Спортивный эксперт объяснил, что нужно исключить из рациона для омоложения организма

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Спортивный эксперт объяснил, что нужно исключить из рациона для омоложения организма
Фото: Pexels

Вице-президент Федерации атлетического фитнеса России Олег Лунин объяснил, что нужно исключить из ежедневного рациона для омоложения организма.

— Мы исключаем простые сахара, булки, сладости, все жареное, полуфабрикаты, баранину, свинину. Мы очищаем кишечник, его не нужно захламлять. Хлеб можно себе позволить, если есть большие энергозатраты, — сказал эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI Развлечения.

Специалист считает необходимым придерживаться принципов правильного питания, которые изменяются в зависимости от возраста. В юности для роста и энергии необходимо потреблять больше углеводов, тогда как в зрелом возрасте нужно есть пищу, богатую полезными жирами: оливковое масло, кету, лосось, горбушу и орехи. Кроме этого, для очищения организма нужно отказаться от алкоголя.

Воду, по словам эксперта, нужно пить постоянно. Если человек испытывает жажду, то он уже опоздал. Употреблять воду нужно равномерно в течение дня: в таком случае удастся избежать отеков, выпивая норму жидкости в сутки.

Эндокринолог Ольга Павлова объяснила, как правильно есть гречку и худеть. Она отметила, что есть кашу на голодный желудок нельзя — это спровоцирует скачок сахара в крови, что вызовет сильный голод и не будет способствовать похудению.

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