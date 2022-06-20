Эндокринолог рассказала, как правильно есть гречку и худеть

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Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как эффективно снижать вес и контролировать сахар в крови при помощи питания.

Одна из самых популярных диет для похудения — гречневая. Однако, по словам врача, гречка в чистом виде не даст положительного эффекта: чем больше разварена каша, тем быстрее она поднимает сахар в крови и способствует накапливанию лишнего веса. Особенно этот эффект виден, если ее есть на голодный желудок.

— Вы замечали, что после завтрака, когда вы съедаете только кашу, есть хочется уже через два часа? Это происходит из-за быстрого усвоения продукта и всплеска сахара в организме. Если при помощи гречки вы хотите выровнять уровень сахара в крови, снизить вес, то ее нужно употреблять не натощак и не в чистом виде. Сначала нужно съесть белок и клетчатку, а после небольшую порцию каши. Например, кусок курицы, порция салата и небольшая порция гарнира из гречки помогут снизить сахар и будут способствовать похудению, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если человек занимается физическим трудом или набирает вес, то порция гречки на диете может составлять 200–250 граммов. В остальных случаях вес гарнира должен составлять до 150 граммов.

Павлова назвала несколько способов эффективного снижения сахара в крови. Самый действенный способ воздействия на уровень глюкозы — корректировка диеты и физическая активность.