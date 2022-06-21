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Дом по реновации возвели в районе Отрадное

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации возвели в районе Отрадное
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Олонецкая улица, 21Б Карта всех событий

В столичном районе Отрадное возвели новостройку по программе реновации. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— По результатам итоговой проверки Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации. Застройщик, Московский фонд реновации, может готовить документы для его ввода в эксплуатацию, — отметил он.

В общей сложности в доме расположено 35 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. Сама новостройка расположена по адресу Олонецкая улица, дом 21в, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на востоке столицы ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что с помощью технологии умного сноса специалисты демонтировали 10 домов. В настоящее время по реновации на востоке города в стадии проектирования и строительства находятся 88 домов.

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