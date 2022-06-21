Астролог назвала дни рождения людей, чью жизнь изменит летнее солнцестояние

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Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас назвала дни рождения людей, чью жизнь кардинально изменит день летнего солнцестояния 21 июня.

— Год делится на четыре части: первая, очень важная часть происходит 30 марта, в день весеннего равноденствия, когда мы получаем мощнейший импульс для любых начинаний. Нам дается три месяца для того, чтобы начинать свои важные дела, — рассказала Атлас.

Она отметила, что 21 июня люди начинают получать первые результаты начатых дел, а осенью наступает пора «собирать урожай».

По словам эксперта, в 2022 году 21 июня Юпитер будет находиться в знаке Овна и соединится с Луной. Такое случается раз в 12 лет, Атлас считает, что в это время нужно проявить максимальную активность.

По словам астролога, родившихся в мае 1951 и 1963 годов и в апреле 1975 года ожидают большие возможности.

Атлас подчеркнула, что сильнее всего повезло тем, кто родился в марте 1987 и 1999 года, а также в феврале 2011-го.

Также астролог рассказала, что некоторым людям нужно будет приложить большие усилия для достижения цели. Это Раки, рожденные с 27 по 29 июня, Весы — с 29 сентября по 1 октября и Козероги — с 27 по 29 декабря любого года.

Атлас назвала людей, которым будет везти независимо от года. Это Овны, рожденные с 26 по 28 марта, Близнецы — с 27 по 29 мая, Львы — с 28 по 30 июля, Стрельцы — с 28 по 30 ноября и Водолеи — с 25 по 27 января, сообщает Пятый канал.

Недавно эксперты назвали обряды, которые нужно провести в день летнего солнцестояния 21 июня.