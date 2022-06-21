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Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Араз Салехов
Город
Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 июня, объявил об открытии первой очереди реконструированной транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

— Небольшая, но важная развязка, которая улучшит движение для 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Строительство идет неплохо, с опережающими темпами, так что, я надеюсь, что всю развязку закончат уже в этом году, — отметил он.

Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, 21 июня произойдет открытие путепровода основного хода МКАД в сторону Ярославского шоссе, эстакады-съезда с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, ряда боковых проездов и съездов с Осташковского шоссе и улицы Осташковской на МКАД. Общая протяженность первой очереди, как уточняется, составляет 4,2 километра, сообщается в Telegram-канале Сергея Собянина.

В понедельник, 20 июня, глава города осмотрел процесс строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нагатинский Затон». По его словам, это важный участок линии, который будет обслуживать шесть районов столицы и разгрузит четыре радиальных направления действующих веток метро.

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