Фото: Telegram/MSK

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, жилой комплекс Спутник Карта всех событий

Безумная женщина вышвырнула из окна вещи и продукты в столичном районе Строгино. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Все произошло на территории жилого комплекса «Спутник», передает Telegram-канал MSK. Очевидец успел заснять, как одна из местных жительниц выкидывает из окна квартиры разнообразные предметы.

На кадрах видно, что женщина уже выкинула некоторые вещи и высыпает муку из пакета прямо на улицу.

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Причины поступка женщины пока неизвестны. Сообщается, что от «бомбардировок» пострадали припаркованные около дома автомобили, а соседи вызвали полицейских.

До этого стало известно, что избивший подростков в электричке мужчина объяснил свой поступок.