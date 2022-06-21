Избивший подростков в электричке мужчина объяснил свой поступок

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

20-летний подозреваемый в избиении подростков в электропоезде прокомментировал свой поступок. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, во время поездки в электричке по маршруту Москва-Рижская — Волоколамск, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он увидел двух молодых людей с пирсингом в носу.

Ему не понравился внешний вид ребят, и он решил проучить их.

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После этого нетрезвый попутчик ударил одного из юношей и потребовал снять украшения. Все свои действия дебошир снимал на видео, которое позже опубликовал в интернете.

Когда поезд прибыл на станцию Холщевики, правонарушитель скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские на транспорте изучили записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личность злоумышленника. Его задержали по месту проживания в Подмосковье.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды на транспорте общего пользования».

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.