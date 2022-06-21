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«Вечерняя Москва» вошла в топ-5 региональных СМИ по цитируемости за первый квартал 2022 года. Об этом во вторник, 21 июня, свидетельствуют данные из рейтинга «Медиалогии».

Так, газета «Вечерняя Москва» заняла четвертое место в данном рейтинге. Кроме того, в пятерке самых цитируемых СМИ страны оказались информационное агентство Ura.ru, агентство городских новостей «Москва» и сайт телеканала «Москва 24», сообщает Telegram-канал «New Media».

При этом в рейтинге столичных СМИ по цитируемости «Вечерняя Москва» на третьей позиции, уступив АГН «Москва» и сайту «Москва 24». Помимо этого, в десятке самых цитируемых столичных СМИ оказался сайт «Вечерней Москвы», он обосновался на шестой строчке, сообщает сайт «Медиалогии».

Также стало известно, что заместитель директора медиацентра АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева вошла в топ-50 рейтинга «ТОР-СOMM 2022» лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

В пятницу, 10 июня, мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, в числе которых генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Георгий Рудницкий отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Александр Куприянов отмечен Орденом Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.