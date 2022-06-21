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Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Елена Самойлова
Происшествия
Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия Карта всех событий

Временно нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в настоящее время поезда не ходят от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за человека, упавшего на пути.

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — отметили в дептрансе.

13 июня произошел аналогичный инцидент — поезда задерживались на юге серой ветки метро из-за пассажира на путях.

увеличенный интервал Метро Поезда
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