Свыше 20 тысяч звонков принял контакт-центр для владельцев домашних животных

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Сотрудники круглосуточного контакт-центра для владельцев домашних животных приняли более 20 тысяч звонков за три месяца работы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Уже за первые месяцы работы контакт-центра для владельцев домашних животных стало понятно, что такая служба поддержки нужна жителям города. По сути, у москвичей появился помощник, к которому они могут обратиться в любое удобное время и получить нужную информацию. За три месяца операторы помогли более 20 тысячам жителей столицы, у которых есть домашние животные, — рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

При этом он добавил, что люди обращаются в центр по самым разным проблемам. Так, это может быть что-то экстренное или же обычная консультация по насущным вопросам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что жители столицы добавили в личные кабинеты на портале mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев. Информацию о животных вносят в личный кабинет, чтобы было проще пользоваться услугами портала.