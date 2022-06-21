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Самолет не смог приземлиться в Самаре из-за сусликов на посадочной полосе

Елена Самойлова
Происшествия
Самолет не смог приземлиться в Самаре из-за сусликов на посадочной полосе
Фото: shutterstock

Самолет не смог приземлиться в Самаре из-за сусликов на посадочной полосе. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Днем 20 июня следовавший из Санкт-Петербурга самолет авиакомпании «Россия» был вынужден уйти на второй круг при приземлении в самарском аэропорту Курумоч.

— Выход сусликов! Выход сусликов! — звучала команда диспетчера пилотам, передает Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что всю посадочную полосу заняли выбежавшие из леса зверьки, из-за чего воздушное судно кружило над аэропортом около 15 минут и в результате благополучно село.

По данным Telegram-канала, один уход на второй круг обходится компании примерно в 40 тысяч рублей.

17 июня в столичных заказниках «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходня» обнаружили краснокнижного тритона.

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