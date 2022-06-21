Агроном назвала лучшую подкормку для роз в июне

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Научный сотрудник Центрального ботанического сада Белоруссии Ольга Дуброва рассказала о том, чем лучше подкормить розы в июне, чтобы они пышно цвели.

По ее словам, в июне цветы находятся в стадии активного роста и начинают бутонизироваться. Для формирования стеблей и цветоносов нужно чередовать минеральные и органические подкормки.

— Роза любит органические подкормки, а в особенности коровяк — настой свежего навоза. Должен пойти процесс брожения, который может занимать даже до двух недель. Разбавлять настой нужно в соотношении 1 часть к 10 частям воды. Таким раствором нужно поливать молодые растения 1–2 раза в месяц, — рассказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Под каждый куст при поливе нужно от одного до четырех ведер воды — в зависимости от размера растения. Если почва будет недостаточно увлажнена, то полезные свойства из удобрений не смогут в него проникнуть.

Минеральные удобрения, которые также нужны для роз в июне, должны содержать бор, медь, цинк. После каждого полива нужно немного «подвигать» мульчированную почву. В июле, по словам агронома, после такой подкормки и ухода растения будут радовать дачников пышным цветом.

Садовод назвал главную подкормку для помидоров в июне. Он подчеркнул важность магния для роста растений, так как он необходим во время активного фотосинтеза.