Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками

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Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в кол-центрах кредитных организаций.

— Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить, — рассказали в Сбербанке.

Так, из мобильного приложения Сбербанка уже пропала возможность совершать валютные переводы в другие банки. О сроках таких ограничений пока еще неизвестно. В Сбербанке отметили, что как только появится возможность, валютные переводы будут вновь доступны.

В ВТБ объяснили, что подобные ограничения пришлось ввести из-за введенных против банка санкций. ВТБ в настоящее время ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов, передает РИА Новости.

Евросоюз (ЕС) с 14 июня в рамках очередного пакета санкций в отношении России отключает Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» от межбанковской системы SWIFT. В Сбербанке заявили, что работа сейчас идет в обычном режиме и отключение от SWIFT никак не повлияет на текущую ситуацию с международными расчетами.

Позднее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что работу иностранных банков в России необходимо ограничить из-за наложенных на российские кредитные организации санкций.