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Злоумышленник отвлек мужчину разговором и ограбил его в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник отвлек мужчину разговором и ограбил его в центре Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Петровский бульвар Карта всех событий

Злоумышленник отвлек мужчину разговором и обокрал его. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник вытащил мобильный телефон из кармана собеседника во время разговора на Петровском бульваре.

Спустя пару мгновений потерпевший заметил пропажу, а вор убежал вместе с похищенным, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Тверской улице. Им оказался 37-летний приезжий из ближнего зарубежья. Телефон он успел продать, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

В пятницу, 17 июня, сообщалось о похожем случае — мужчина стал жертвой грабежа, разговорившись с незнакомцем в баре.

грабеж Полиция МВД
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