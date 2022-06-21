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Почти два килограмма наркотиков изъято у двух жителей Зеленограда

Елена Самойлова
Происшествия
Почти два килограмма наркотиков изъято у двух жителей Зеленограда
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Почти два килограмма наркотиков изъято у двух жителей подмосковного Зеленограда. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, оперативникам поступила информация, что 33-летний москвич и 27-летний приезжий причастны к распространению наркотиков на территории округа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При личном досмотре у них обнаружили 187 свертков с неизвестным веществом массой более 246 граммов. Проведенная экспертиза показала, что внутри находился героин.

Также полицейские провели обыск по месту проживания приезжего, где нашли еще два пакета с героином весом свыше 1,6 килограмма и более 30 граммов метадона.

Выяснилось, что подозреваемые приобретали крупные партии запрещенных веществ, занимались их фасовкой и распространением через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчины заключены под стражу.

20 июня сообщалось, что в квартире жителя Подмосковья было обнаружено более девяти килограммов наркотиков.

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