Астрологи назвали знаки зодиака, которые становятся долгожителями

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые наиболее предрасположены прожить долгую жизнь.

На первом месте в списке оказались Девы. Рожденные под этим знаком трепетно относятся к здоровью. Кроме того, Девы умеют давать себе отдых. Представители этого знака очень заботятся о чистоте, в их холодильниках всегда свежие продукты, а в доме царит чистота.

Далее идут Козероги. Астрологи утверждают, что представители этого знака — хорошие стратеги. Такой подход позволяет Козерогам избежать стресса, который пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, гормональный фон и деятельность мозга.

Следующие в списке — Близнецы. Они легкомысленно относятся к самочувствию, но многие представители этого знака доживают до глубокой старости. Близнецы общительны и за жизнь имеют столько связей, что всегда знают, к кому обратиться за помощью.

Завершают список Овны. Астрологи говорят, что представители этого знака ценят комфорт и безопасность. Они уделяют большое влияние материальному обеспечению и удобствам, что позитивно сказывается на здоровье, сообщает WomanHit.

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