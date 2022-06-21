Фестиваль молодых архитекторов «МАФ!in» пройдет в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичный детский технопарк «На Зорге» второй год подряд организует конкурс для молодых архитекторов, инженеров и дизайнеров — молодежный архитектурный фестиваль «МАФ!in». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 21 июня.

— Главной задачей конкурса является выявление и реализация лучших проектов юных талантов, интересующихся архитектурой и дизайном. Также «МАФ!in» стремится привлечь молодежь к созданию комфортных условий жизни и благоустройству не только столицы, но и самых отдаленных и малых городов и поселков всей России, — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Принять участие в конкурсе могут школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Им предложат спроектировать уникальные арт-объекты, которые впишутся в окружающую среду города. Необходимо предложить дизайн-проект с визуализацией и сметой.

В конкурсе три номинации: «Город» — малые архитектурные формы в городской среде «Планета» — архитектурные формы из переработанного сырья и «Teen» для архитекторов от 14 до 18 лет. Ребятам предложат разработать проект малых архитектурных форм, которые можно установить в местах отдыха, учебы и творчества молодежи.

При этом школьники могут принимать участие и в номинациях «Город» и «Планета». В каждой категории определят трех победителей, имена которых объявят на Международном архитектурном конгрессе «Архитектура-2022» 28 сентября в Москве в Центре международной торговли. Фурсин подчеркнул, что в специальный каталог проектов, готовых к реализации, войдут и другие достойные проекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июня сообщалось, что в столице состоится конкурс «Московская реставрация», в нем могут принять участие архитекторы, мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия.