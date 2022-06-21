«Что там особенного петь»: Лоза объяснил феномен популярности Цоя

Любой популярный человек, рано ушедший из жизни, становится культовым. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, рассуждая в беседе с «Вечерней Москвой» о популярности советского рок-музыканта Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 60 лет.
По словам Лозы, современные исполнители потому и ассоциируют Цоя с молодостью, что он погиб молодым.
— Они остаются молодыми навсегда. Именно поэтому современные молодые исполнители ассоциируют Виктора Цоя с молодостью. Чтобы перепеть песни Цоя, необязательно обладать большим талантом. Что там особенного петь? Это же не «Богемская рапсодия» Queen, — пояснил Лоза.
Музыкант добавил, что еще одна составляющая популярности песен Цоя заключается в том, что их очень легко исполнить.
— Они поются в среднем диапазоне. Для их исполнения не нужны какие-то особенные вокальные данные. Я даже не представляю человека, который не смог бы их вокально исполнить. В песнях простые вокальные и гитарные партии. Там нет ничего такого сверхъестественного, что трудно было бы спеть, — считает Лоза.
Однако шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов выразил противоположное мнение в беседе с «Вечерней Москвой». Он считает, что далеко не всем современным музыкантам удается достойно перепеть легендарного Цоя. Это помогает оставить жить в памяти современного поколения его музыку.
Собеседник «ВМ» подчеркнул, что популярная песня лидера группы «Кино» «Кукушка» стала хитом последних лет. А невероятное исполнение этой композиции Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной подарило ей новую жизнь и превзошло самого автора.