«Что там особенного петь»: Лоза объяснил феномен популярности Цоя

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Однако шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов выразил противоположное мнение в беседе с «Вечерней Москвой». Он считает, что далеко не всем современным музыкантам удается достойно перепеть легендарного Цоя. Это помогает оставить жить в памяти современного поколения его музыку.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что популярная песня лидера группы «Кино» «Кукушка» стала хитом последних лет. А невероятное исполнение этой композиции Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной подарило ей новую жизнь и превзошло самого автора.