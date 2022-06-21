«Не всем удается достойно перепеть»: Соседов назвал лучших современных исполнителей песен Цоя

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Далеко не всем современным музыкантам удается достойно перепеть легендарного Виктора Цоя. Однако это помогает оставить жить в памяти современного поколения его музыку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов.

— Конечно, не всем современным артистам удается достойно перепеть песни знаменитого Виктора Цоя. Как правило, перепевки известных любимых треков не всегда бывают удачными. Однако здесь важно, что артиста помнят. С помощью каверов продолжается жизнь этих композиций. Даже не важно, хорошо они поют или плохо. Таким образом многие современные исполнители вспоминают самого Витю Цоя. Если мы не будем перепевать его песни, то его забудут, — отметил он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что популярная песня Виктора Цоя «Кукушка» стала хитом последних лет. А невероятное исполнение этой композиции Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной подарило ей новую жизнь и превзошло самого автора.

— Очень популярна у современных артистов песня Цоя «Кукушка». Эта композиция обрела второе рождение и успех, после того как ее спела Полина Гагарина на шоу «Голос». Все сразу стали петь эту песню. Значит, людям это нужно. Также Ольга Кормухина, Земфира и группа «Би-2» делали кавер-версию на эту песню. Я знаю, что Кормухина и Гагарина спорят друг с другом, кто же в итоге лучше ее исполнил. Они обе спели прекрасно, мне нравятся именно их версии. Отмечу, что в данном случае их каверы оказались даже лучше оригинала! Они спели лучше, чем Цой, ярче и мощнее, — сказал он.

Эксперт считает, что Полина Гагарина и Ольга Кормухина не только подарили новую популярность треку «Кукушка», но и подтолкнули других современных музыкантов сделать свои каверы на эту песню.

— Их прекрасное исполнение подарило песне «Кукушка» новую жизнь. Неспроста так получилось. Значит, Кормухина и Гагарина сделали это гораздо лучше других исполнителей. Ведь именно после них вся Россия уже несколько лет подряд поет эту композицию. Они запустили своеобразный флешмоб, дали толчок другим артистам попробовать исполнить свои версии, — рассказал он.

Соседов подытожил, что нередко кавер-версия оказывается лучше оригинала. Исполнение «Кукушки» Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной — это именно такой случай.

Ранее стало известно, что молодежь России начинает забывать Виктора Цоя — легендарного исполнителя 80-х годов. Почти половина опрошенных молодых людей не смогли назвать ни одной его песни. Исследование на тему известности артиста провели ко дню рождения исполнителя. С творчеством группы «Кино» и Виктора Цоя оказались знакомы 98 процентов россиян. Песни группы приходятся по душе 85 процентам опрошенных, 69 процентов заявили, что хорошо знакомы с творчеством коллектива и знают биографию Цоя. Поверхностно знакомы с творчеством певца 29 процентов опрошенных россиян, сообщает аналитический центр НАФИ.