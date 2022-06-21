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Депутат МГД: Обновленная инвесткарта Москвы позволит предпринимателям найти лучшие площадки для бизнеса

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД: Обновленная инвесткарта Москвы позволит предпринимателям найти лучшие площадки для бизнеса
Фото: duma.mos.ru

Обновленная инвестиционная карта Москвы позволит предпринимателям подобрать площадки, наиболее подходящие для размещения своего бизнеса. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева во вторник, 21 июня.

— Поиск площадки для запуска бизнеса — это серьезная аналитическая работа, которая требует достоверных данных, максимально полных вводных, и обновленная инвесткарта дает предпринимателям эти возможности. Сейчас на ней предлагаются более 100 площадок для запуска предприятия, а также около трех тысяч городских объектов для покупки или аренды на торгах, — подчеркнула депутат.

По ее словам, карта также интегрирована с порталом открытых данных правительства столицы, в нее внедрены слои с аналитическими данными и информацией от органов власти и различных предприятий, что позволяет учесть все факторы, которые могут повлиять на работу будущего бизнеса. Помимо этого, на карте учтены особенности площадок в зависимости от используемых мер господдержки.

Гусева добавила, что на карте можно изучить площадки в технопарках столицы и в ОЭЗ «Москва», подобрать место для размещения бизнеса с учетом транспортных и логистических возможностей локаций. Кроме того, можно использовать аналитические слои, основанные на датасетах ведомств города и данных операторов связи, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний, при этом на общую сумму 19,8 миллиарда рублей поддержку получили уже 4,5 тысячи организаций.

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