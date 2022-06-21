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Женщина лишилась мобильного телефона, забыв его в холодильнике магазина

Елена Самойлова
Происшествия
Женщина лишилась мобильного телефона, забыв его в холодильнике магазина
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Женщина забыла телефон в холодильнике магазина, и его тут же украли. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, местная жительница положила мобильный телефон в корзинку с продуктами. Когда она находилась в молочном отделе, ей пришло смс-сообщение. Ответив на него, женщина по ошибке положила гаджет на холодильник и прошла в соседний отдел.

Через несколько минут она вспомнила, что оставила телефон и вернулась, однако гаджета уже не было. Материальный ущерб составил 17 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что в подмосковном Видном перед судом предстанет серийный похититель велосипедов.

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