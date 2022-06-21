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Дерматолог назвала самые эффективные омолаживающие процедуры

Антон Махов
Общество
Дерматолог назвала самые эффективные омолаживающие процедуры
Фото: Pexels

Самая эффективная омолаживающая процедура — это скинбустеры, особые инъекции. Об этом рассказала дерматолог, косметолог клиники РЖД Медицина Елена Юцмюц.

— Внешне дают эффект, будто филлером приподняли, а изнутри улучшается эластичность кожи и уменьшается шероховатость, поры суживаются, маленькие морщинки сокращаются, убираются рубчики после акне практически. Это более современный подход к улучшению и качества кожи, и внешнего вида в целом, — рассказала специалист.

Скинбустеры — это препараты гиалуроновой кислоты, которые находятся между мезатерапией и филлерами, но выше классом, чем биоревитализация.

Юцмюц назвала следующими по эффективности процедуры с использованием энергии света, фотоомоложение (IPL, BBL). Такие методы меняют качество кожи, и подтягивают ее. Таким образом происходит лечение сосудов.

Далее, по словам специалиста, идет радиоволновой аппаратный лифтинг. Он подойдет для женщин старше 50 лет, у кого есть мелкие морщинки или активные сальные железы.

Дерматолог советует в любом случае изначально консультироваться с врачом насчет лучшего подхода в каждом конкретном случае.

Омоложению способствует здоровый образ жизни, самомассаж и работа над осанкой. Также врач говорит, что специалисты помогут подобрать нужную косметику для сохранения кожи в оптимальном состоянии.

Недавно диетолог Соломатина перечислила продукты, обладающие омолаживающим эффектом.

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