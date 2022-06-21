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Начался набор на новый поток стажировки в правительстве Москвы

Георгий Соланович
Город
Начался набор на новый поток стажировки в правительстве Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Студентам и школьникам на «Интерн-пикнике» рассказали о карьере и трудоустройстве в правительстве Москвы. По окончании мероприятия было объявлено о начале набора на новый поток стажировки в правительстве столицы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 21 июня.

В Университет правительства Москвы на Сретенке на «Интерн-пикник» пришли 700 человек, еще около 2500 участников присоединились к мероприятию онлайн. Ребята смогли пообщаться с представителями городских организаций и задать им вопросы о карьере и трудоустройстве. В этом году для школьников и студентов работали стенды ВДНХ, столичного метрополитена, Агентства инноваций и еще 19 организаций.

— На «Интерн-пикнике» ребята получили возможность познакомиться с карьерными проектами правительства Москвы и узнать, как попасть к нам на работу. <...> При отборе кандидатов на стажировку мы руководствуемся простой формулой «Твой город — твое дело». Нам важно, чтобы к нам приходили люди, которым не все равно, — отметила заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства столицы, руководитель молодежных карьерных проектов правительства Полина Логинова.

Посетители мероприятия смогли получить карьерную консультацию, сделать фотографию для резюме, пройти полиграф или улучшить ораторские навыки с помощью виртуальной реальности. Помимо этого, для гостей провели различные мастер-классы и предложили пройти карьерный квест. Четыре победителя получили пропуск в «Карьерную школу» — образовательный интенсив и финальный этап отбора на стажировку в правительстве города, пояснили на официальном сайте мэра Москвы

Специализированный центр занятости «Моя карьера» уже четвертый год подряд занимается проведением мероприятий, где предлагает столичным подросткам в возрасте от 14 до 17 лет познакомиться с востребованными профессиями.

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