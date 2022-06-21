Минобороны Тайваня сообщило о 29 военных самолетах Китая, вошедших в зону ПВО

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В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 29 китайских военных самолета. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Уточняется, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы на острове, говорится на сайте военного ведомства

Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году. С тех пор КНР так и не признала независимость Тайваня, настаивая на «политике одного Китая». Власти республики продолжают настаивать на том, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая.

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь 10 марта заявил, что его страна хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению, которое бы основывалось на принципе «одна страна — две системы». Он также заявил, что сепаратистские силы на Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.