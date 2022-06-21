Аноним сообщил о «минировании» одного из следственных изоляторов Москвы

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Россия, Москва, Выборгская улица Карта всех событий

Один из столичных следственных изоляторов получил анонимное уведомление о «заминировании» здания. Об этом во вторник, 21 июня, Вечерней Москве сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», речь идет о СИЗО 5 «Водник» на Выборгской улице. При этом не уточняется, проводилась ли там эвакуация.

8 июня сразу несколько судов в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за сообщений «об угрозе взрыва».

27 мая стало известно об эвакуации Мосгорсуда из-за анонимного сообщения о «минировании».