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Служебная собака помогла найти обвиняемого в убийстве на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Служебная собака помогла найти обвиняемого в убийстве на севере Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Служебная собака помогла найти обвиняемого в убийстве. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в мае текущего года в квартире жилого дома на Волоколамскому шоссе между молодым человеком и его знакомым произошел конфликт. До этого мужчины мирно выпивали, но в ходе ссоры обвиняемый избил оппонента руками по голове, после чего покинул помещение. Вскоре пострадавший скончался.

Подозреваемого задержали при участии кинолога и служебной собаки, которая взяла след преступника и привела правоохранителей к его квартире в этом же доме.

Молодому человеку 2002 года рождения предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

Также 21 июня сообщалось, что житель Коломны зарезал двух друзей в ходе пьяной ссоры.

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