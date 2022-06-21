Выставка «Наследие моего района» открылась на Рождественском бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

Выставка картин победителей четвертого городского конкурса детского рисунка «Наследие моего района» открылась на Рождественском бульваре. Москвичи смогут посмотреть на 35 лучших работ до 30 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 21 июня.

— Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» расширяется с каждым годом. В этот раз нам прислали свыше 3,5 тысячи работ, каждая из которых была посвящена достопримечательностям родных для школьников мест. Сегодня на Рождественском бульваре мы открыли выставку лауреатов. <...> В течение 11 дней в самом центре столицы все желающие смогут увидеть рисунки ребят-победителей, — отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Принять участие в конкурсе могли школьники в возрасте от семи до 15 лет. Им предложили нарисовать любой знаковый, на их взгляд, объект района, где они живут. Помимо этого, работы можно было прислать еще для пяти номинаций: «Москва Петра I», «Жизнь внутри здания», «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы» и «Мосты и набережные Москвы». Кроме того, сохранилась номинация для детей с особенностями здоровья «Особый взгляд» и категория «Приз зрительских симпатий», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичей и гостей столицы пригласили на выставку исторических фотографий «Время и мода» на Пушкинской площади. Там, как уточняется, представлено более полутора сотен фотографий. Мероприятие проходит в дни фестиваля «Модная столица».