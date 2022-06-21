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Женский следственный изолятор «заминировали» в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Женский следственный изолятор «заминировали» в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шоссейная улица, 92 Карта всех событий

Женский следственный изолятор получил анонимное уведомление о «минировании». Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», речь идет о СИЗО № 6 на Шоссейной улице.

До этого сообщалось об аналогичном сообщении для СИЗО № 5 «Водник» на Выборгской улице.

8 июня сразу несколько судов в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за предупреждений «об угрозе взрыва».

СИЗО анонимное сообщение Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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