Задержаны дебоширы, устроившие беспорядок в подмосковном Красногорске

Фото: moscow-live

просторная улица Красногорск Карта всех событий

Полицейскими установлены участники конфликта в деревне Путилково в Красногорском городском округе. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, несколько мужчин, устроивших беспорядок ночью, доставлены в подразделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент, о котором идет речь, произошел около часа ночи. В дежурную часть поступила информация якобы о драке у дома на Просторной улице. Однако когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то никого не нашли. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений по этому поводу также не поступало.