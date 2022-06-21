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Задержаны дебоширы, устроившие беспорядок в подмосковном Красногорске

Елена Самойлова
Происшествия
Задержаны дебоширы, устроившие беспорядок в подмосковном Красногорске
Фото: moscow-live
просторная улица Красногорск Карта всех событий

Полицейскими установлены участники конфликта в деревне Путилково в Красногорском городском округе. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, несколько мужчин, устроивших беспорядок ночью, доставлены в подразделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент, о котором идет речь, произошел около часа ночи. В дежурную часть поступила информация якобы о драке у дома на Просторной улице. Однако когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то никого не нашли. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений по этому поводу также не поступало.

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