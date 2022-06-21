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Собянин назвал комплексное развитие территорий важнейшим инструментом для развития городов

Георгий Соланович
Город
Собянин назвал комплексное развитие территорий важнейшим инструментом для развития городов
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Комплексное развитие территорий города — важнейший инструмент для строительной отрасли. Об этом во вторник, 21 июня, на заседании президиума Государственного совета сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку соответствующего закона, а также добавил, что в столице на данный момент около 10–15 процентов территорий занято не используемыми промзонами, которые могут дать городу 35–40 миллионов квадратных метров недвижимости.

— Огромные промышленные территории есть везде. И многие из них просто не востребованы с точки зрения развития производств. Но это не означает, что там должны строить только одно жилье. Конечно, там нужно создавать еще и рабочие места, — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также затронул реализацию программы ликвидации аварийного жилья. По его словам, столица решает задачу с помощью реновации жилфонда: заранее планирует вывод старого жилья из эксплуатации.

Строительную отрасль Собянин назвал «локомотивом» экономики и социальных изменений в городах. Он отметил, что необходимо поддерживать не только жилищное, но и коммерческое строительство.

— Обычно под комплексной застройкой понимаются детские сады, школы, коммуналка. На мой взгляд, все-таки на эту проблему можно и нужно смотреть шире. Помимо социальных объектов, создавать еще рабочие места, если речь идет о большой комплексной застройке, — сказал глава города.

Собянин заключил, что для комплексного развития территорий необходимо мотивировать застройщиков, предоставляя им земельные участки и разрабатывая градостроительную документацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в июне Собянин подписал постановление, согласно которому на месте «Рижского грузового двора» построят комфортный городской район.

Строительство Москва Сергей Собянин
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