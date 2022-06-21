Пилот погиб при крушении военного самолета Су-25 в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным пилот самолета погиб. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Личность погибшего пилота пока устанавливается. На данный момент известно, что он был единственным, кто находился в самолете в момент крушения. Российский штурмовик разбился на территории хутора Гусева Чертовского района.

В пресс-службе заявили, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет не был оснащен боекомплектом. Штурмовик потерпел крушение в безлюдном месте, благодаря чему крушений на земле нет, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека. В настоящее время к поискам объекта готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.