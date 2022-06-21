Небензя обвинил Запад в подстрекательстве к русофобии и насилию

Фото: Администрация президента РФ

Страны Запада принимают активное участие в конфликте на Украине и намеренно затягивают его, подстрекая людей к насилию и русофобии. Такое заявление сделал во вторник, 21 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Наши западные коллеги к этой украинской трагедии, к сожалению, имеют самое непосредственное отношение. Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине, — подчеркнул постпред.

По словам Небензи, западные страны несут прямую ответственность за затягивание конфликта и гибель людей, в том числе, мирных жителей. Однако специальная военная операция на Украине будет завершена, а все цели ее — достигнуты.

Своими усилиями Запад, добавил Небензя, может только отсрочить это, но не предотвратить, передает РИА Новости.

До этого Небензя заявил, что Россия оставляет за собой право ударить по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине.

В мае российский постпред сообщил, что сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали, что им приказывали стрелять по мирным жителям. Небензя отметил, что все те, кто совершал военные преступления против мирного населения, рано или поздно предстанут перед законом.