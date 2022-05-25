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Небензя: Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя: Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали, что им приказывали стрелять по мирным жителям. Об этом в среду, 25 мая, рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

— Отдельно хочу привлечь внимание к пыткам и издевательствам со стороны украинских националистов и ВСУ над российскими военнопленными. Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен, — заявил он.

По словам российского постпреда, все те, кто совершал военные преступления против мирного населения, рано или поздно предстанут перед законом. Небензя заявил, что российская специальная военная операция показала, насколько циничными могут быть преступления властей Украины, передает ТАСС.

До этого Небензя заявил, что западные СМИ и политики были вынуждены признать, что многие жители украинской Бучи погибли от снарядов украинской артиллерии.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

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