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Небензя заявил, что западные СМИ признали ВСУ виновными в смертях в Буче

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя заявил, что западные СМИ признали ВСУ виновными в смертях в Буче
Фото: twitter/RussiaUN

Западные СМИ были вынуждены признать, что многие жители украинской Бучи погибли от снарядов украинской артиллерии. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки, — напомнил постпред.

По его словам, СМИ западных стран не смогли отрицать давление фактов и признали, что в смертях в Буче виноваты не российские военные, а Украина. Небензя утверждает, что жители города погибли от артиллерийских обстрелов города со стороны ВСУ, передает РИА Новости.

В апреле власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.

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