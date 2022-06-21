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В Москве начались наземные съемки фильма «Вызов»

Георгий Соланович
Город
В Москве начались наземные съемки фильма «Вызов»
Фото: Unsplash

В Москве и области началась наземная часть съемок фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

— Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до, — отметил Шипенко.

Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, санатория Вороново и в специальном созданном для фильма павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса». К актерскому коллективу при этом присоединился Милош Бикович, который сыграет хирурга, передает РИА Новости.

До этого герой РФ, летчик-космонавт Олег Новицкий поделился с «Вечеркой» воспоминаниями, которые остались у него после съемок в фильме «Вызов». Так, Новицкого удивила работоспособность актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Даже в день перед посадкой, по словам космонавта, все свободное время они использовали для съемок.

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