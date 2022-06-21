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Более тысячи участников программы реновации обратились в БТИ за документами техучета

Георгий Соланович
Город
Более тысячи участников программы реновации обратились в БТИ за документами техучета
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жители столицы, проживающие в домах, построенных в рамках программы реновации, более тысячи раз обратились за услугами Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Чаще всего они нуждались в документах технического учета, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 21 июня.

— Переселение в рамках программы реновации стартовало в городе в 2017 году. С этого момента жители новых домов обратились в московское бюро инвентаризации 1168 раз. В большинстве случаев новоселы запрашивают документацию, необходимую для согласования перепланировок и переустройств квартир, а также проведения сделок с недвижимостью, — пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в МосгорБТИ разрабатывают техпаспорта, поэтажные планы и экспликации на дом по реновации, все его квартиры и нежилые помещения. Получить документы можно в офисе учреждения или на официальном сайте, на их подготовку уходит от одного дня.

Генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Александр Кинев отметил, что в учреждении можно также заказать проект или техническое заключение о допустимости и безопасности проведения перепланировки квартиры.

В мае ГБУ МосгорБТИ исполнилось 95 лет. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поздравил подведомственное учреждение со знаковой датой и рассказал о его развитии.

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