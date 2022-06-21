Памятник Виктору Цою установили в Элисте в честь 60-летия музыканта

Бронзовый памятник Виктору Цою установили в честь 60-летия со дня рождения музыканта в республиканском центре Калмыкии — Элисте. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Элистинского городского собрания.

— Было много предложений установить памятник в других городах, но решили поставить его именно здесь, в Калмыкии. Все, что мы делаем — делаем для земляков, для Элисты, для Калмыкии, — рассказал предприниматель Мингиян Яшаев.

Кроме того, на торжественном открытии памятника для посетителей был организован концерт в формате открытого микрофона. На нем все желающие смогли исполнить свои любимые песни группы «Кино», говорится в сообщении.

Шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что далеко не всем современным музыкантам удается достойно перепеть легендарного Цоя. Это помогает оставить жить в памяти современного поколения его музыку.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что популярная песня лидера группы «Кино» «Кукушка» стала хитом последних лет. А невероятное исполнение этой композиции Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной подарило ей новую жизнь и превзошло самого автора.