Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза

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Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) и Минцифры проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Минцифры.

— Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню, — уточнили в министерстве.

В этот же день клиентов Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях. Так, прежний тариф «Безлимит» вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.

Днем ранее стало известно, что некоторые российские операторы связи начали взимать плату при подключении SIM-карт. Как пояснили в пресс-службе «Мегафона», изменения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг и сохранением высокого качества связи. Цена за операцию находится на уровне 50 рублей. Сумма взимается сразу же при подключении нового абонента.

До этого сообщалось, что россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации.